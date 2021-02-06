Путин освободил Чернова от должности главы управления по культурным связям с зарубежьем

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Чернова от должности начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

"Освободить Чернова Владимира Александровича от должности начальника управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами", - говорится в указе, опубликованном в субботу на сайте Кремля.

Чернов был назначен на эту должность в соответствии с указом президента РФ от 22 июня 2018 года.