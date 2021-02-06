Захарова: события последних дней ускорили процесс создания страницы МИД РФ в TikTok

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России создало страницу в социальной сети TikTok.

"Планировали давно. А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа", - сказала журналистам в субботу официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

На текущий момент на странице размещены несколько роликов, посвященных российской вакцине от коронавируса "Спутник V". В одном из видео Алексей Навальный говорит о том, что российскую вакцину со скепсисом принимают за рубежом, в частности на Западе. В ответ МИД приводит кадры с состоявшейся 5 февраля пресс-конференции в Москве, на которой глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поздравляет Россию в связи с публикацией отчета об эффективности российской разработки в авторитетном научном журнале The Lancet.

На другом видео с той же пресс-конференции показана часть выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, где он рассказывает о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе их первого телефонного разговора также поздравил РФ с успехом вакцины.