Медведев выразил поддержку действиям ОПЗЖ против цензуры на украинском телевидении

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил поддержку усилиям партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) по недопущению введения цензуры против трех украинских телеканалов. Об этом сообщила в субботу пресс-служба "Единой России" по итогам телефонного разговора Медведева с руководителем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

"Дмитрий Медведев и Виктор Медведчук обсудили действия украинских властей по блокировке вещания телеканалов и введение санкций в отношении депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака", - отмечается в сообщении.

Как указывается в тексте, Медведев в разговоре с Медведчуком "выразил поддержку усилиям, которые предпринимает украинская партия по недопущению введения цензуры" против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. "В ходе разговора было отмечено, что действия президента [Украины Владимира] Зеленского по блокировке оппозиционных СМИ не имеют ничего общего с декларируемыми властями Украины европейскими ценностями, к которым, без сомнения, относится и свобода слова", - подчеркивается в сообщении.

Во вторник Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK. Ограничения предполагают аннулирование или приостановку действия лицензий, запрет на распространение сигнала вещателя на Украине, прекращение предоставления услуг по ретрансляции телепрограмм. Предусмотрены также блокировка активов телеканалов, запрет на вывод капиталов за пределы страны, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами, запрет на выдачу разрешений, лицензий Национального банка Украины на инвестирование в иностранное государство. Во вторник вечером все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.

ОПЗЖ провела внеочередной съезд партии, в рамках которого была принята резолюция о начале процедуры импичмента Зеленского.