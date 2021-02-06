МИД РФ: избрание переходного руководства Ливии способствует урегулированию в стране

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и избранный председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Манафи в субботу в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в стране и двустороннее сотрудничество.

"С российской стороны была выражена надежда на то, что избрание переходного руководства Ливии станет важной вехой на пути преодоления затянувшегося острого кризиса в стране", - говорится в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что Москва настроена на активизацию и укрепление российско-ливийского многопланового сотрудничества "на принципах взаимоуважения, взаимовыгодности и традициях дружбы".

Стороны также обсудили работу Форума ливийского политического диалога (ФЛПД) в Женеве под эгидой ООН.

Накануне ФЛПД, работавший с 1 по 5 февраля, избрал на заседании в Швейцарии премьер-министра Ливии и трех членов Президентского совета, их главной задачей будет проведение 24 декабря 2021 года общенациональных выборов. Как сообщила исполняющая обязанности спецпосланника генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс, в Президентский совет избраны Мухаммед аль-Манафи в качестве главы, а также Муса аль-Куни и Абдалла аль-Ляфи, премьер-министром - Абдель Хамид ад-Дбейба. Список с их именами получил во втором туре голосования 39 из 38 достаточных голосов 73 участников ФЛПД.

Уже долгое время в Ливии существуют два органа исполнительной власти - ПНС Фаиза Сарраджа вместе с возглавляемым им же Президентским советом (исполняет роль главы государства) и ВГС (исполняет исключительно консультативную роль), а также восточный кабмин, поддерживаемый Палатой представителей (постоянный избранный парламент) и Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.