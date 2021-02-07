Захарова назвала высылку трех европейских дипломатов из России вынужденной мерой

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия была вынуждена пойти на высылку дипломатов Швеции, Польши и ФРГ за их участие в незаконных акциях в качестве реакции на вмешательство во внутренние дела государства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале " Россия-1 ".

"К сожалению, были вынуждены применять меры, которые нас просто вынудили принять, - высылка дипломатов из трех европейских стран, стран Евросоюза, которые участвовали непосредственно в мероприятиях, которые не были санкционированы", - отметила она.

Ранее в пятницу в МИД РФ сообщили, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств Швеции, Польши и ФРГ в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ в пятницу, им был заявлен протест.