Захарова рассказала о реакции Борреля на видео о провокациях на митингах в России

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде во время своих недавних визитов в Москву промолчали в ответ на показанное российской стороной видео о провокациях на несанкционированных акциях в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Так называемое непропорциональное, как они любят говорить, применение силы. Правильно сказали, дали мы им посмотреть. И Анн Линде во время переговоров, Боррелю мы - вот тут очень важный момент - заранее дали все эти ролики посмотреть. Ролик состоит из двух частей. Первая часть - это то, как - в кавычках - пропорционально ведет себя западная полиция, в том числе и в их родных странах, странах Евросоюза. И то, как провоцируют полицию вот эти самые участники незаконных протестных акций у нас. Ничего, кроме молчания, мы в ответ не получили. Просто молчание, <...> аргументов нет, их просто не может быть", - сказала она.

Ранее МИД РФ опубликовал видео, в котором наряду со случаями полицейского насилия в Австрии, Нидерландах, Польше, США, Финляндии, Франции и Чехии показаны случаи агрессии в отношении правоохранителей на несанкционированных акциях в России.