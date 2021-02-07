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Мишустин 8 февраля посетит в Адыгее молочный завод и центр поддержки одаренных детей

Премьер-министр также встретится с главой республики Муратом Кумпиловым

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 8 февраля, посетит с рабочей поездкой Адыгею. Там глава кабинета министров побывает на молочном заводе и в центре поддержки одаренных детей, сообщает пресс-служба правительства России.

"8 февраля М. В. Мишустин совершит рабочую поездку в Республику Адыгея", - говорится в сообщении.

Планируется, что председатель российского правительства посетит молочный завод "Тамбовский", а также региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея". Помимо этого, запланирована встреча Мишустина с главой республики Муратом Кумпиловым.

В мероприятиях поездки примут участие министр просвещения России Сергей Кравцов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

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Мишустин, Михаил ВладимировичКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгея
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