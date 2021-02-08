Песков заявил, что дата послания Путина Федеральному собранию еще не определена

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Дата послания президента России Владимира Путина Федеральному посланию еще не определена, она прорабатывается, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он опроверг информацию о том, что мероприятие запланировано на 23 февраля.

В ответ на вопрос, действительно ли послание назначено на эту дату, Песков заявил: "Нет, это неправда". "Пока нет даты, она прорабатывается", - сказал он. Представитель Кремля заверил, что дата послания будет озвучена, как только по ней будет принято решение.