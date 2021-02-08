Песков: Россия выслала дипломатов из-за действий представительств на фоне беспорядков

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Высылка дипломатов нескольких стран из России связана с действиями, которые предпринимались загранпредставительствами на фоне незаконных акций. Россия не намерена терпеть такие действия, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Высылка дипломатов, которая прошла накануне, явилась следствием тех действий, которые предприняли загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков. Российская сторона четко продемонстрировала, что подобное она терпеть не намерена", - сказал он.