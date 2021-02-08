Песков: РФ заинтересована в возрождении отношений с ЕС с учетом интересов двух сторон

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. РФ заинтересована в возрождении отношений с ЕС с учетом интересов двух сторон и без применения двойных стандартов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что итоги его поездки в РФ говорят о незаинтересованности Москвы в улучшении отношений с ЕС.

"Россия была и остается заинтересованной в возрождении отношений между Москвой и Брюсселем. Мы не были инициаторами сворачивания этих отношений. Мы исходим из необходимости учета интересов друг друга, мы категорически против вмешательства в интересы друг друга и применения двойных стандартов", - сказал представитель Кремля.