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Песков: РФ заинтересована в возрождении отношений с ЕС с учетом интересов двух сторон

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, Москва не была инициатором сворачивания этих отношений

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. РФ заинтересована в возрождении отношений с ЕС с учетом интересов двух сторон и без применения двойных стандартов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что итоги его поездки в РФ говорят о незаинтересованности Москвы в улучшении отношений с ЕС.

"Россия была и остается заинтересованной в возрождении отношений между Москвой и Брюсселем. Мы не были инициаторами сворачивания этих отношений. Мы исходим из необходимости учета интересов друг друга, мы категорически против вмешательства в интересы друг друга и применения двойных стандартов", - сказал представитель Кремля.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичБоррель, Жозеп
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