Песков заявил, что защита русского мира была и будет оставаться приоритетом для властей РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Забота о русском мире всегда была и остается приоритетом для российских властей, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Русский мир был, остается и будет оставаться приоритетом для российского государства - защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира", - сказал представитель Кремля, комментируя обсуждавшуюся в пятницу на совещании у главы государства Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности тему работы с соотечественниками за рубежом. Песков пояснил, что это была плановая тема.

Он также утвердительно ответил на вопрос, является ли Украина частью русского мира. "В Украине живет очень много русских и русскоговорящих, они все относятся к русскому миру. Культурные связи, исторические связи, общие корни - отрицать их было бы большой глупостью", - отметил Песков, добавив, что "такая линия на отрицание этой общности имеет место в Украине", и Кремлю это не нравится.

Поддержку русского мира Песков назвал "мягкой силой". "Это наша "мягкая сила", никогда не используются какие-то методы, которые противоречили бы международному праву", - указал он. Представитель Кремля подчеркнул, что согласно международному праву любое государство обладает возможностью осуществлять гуманитарные операции и поощрять контакты между людьми, "рассказывать о литературе, искусстве, науке".