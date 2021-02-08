Володин заявил, что ангажированные Западом политики не должны участвовать в выборах РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы разделяют мнение о том, что политики, ангажированные странами Запада, не должны участвовать в выборах РФ. Об этом в понедельник журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя соответствующую инициативу Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти".

Как сообщили ранее СМИ, президент "Аванти" Рахман Янсуков направил обращения в Госдуму и Совет Федерации с предложением внести поправки в законодательство о запрете физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в любых российских выборах.

По словам Володина, само обращение пока не поступило, о нем известно из сообщений в прессе. "Любая инициатива требует обсуждения. Сама озабоченность понятна. Люди обращаются с предложением - давайте защитим страну", - сказал спикер.

"Мы видим, насколько велико желание ряда стран вмешиваться в наши выборы с целью продвижения своих лояльных кандидатов. Этого нельзя допустить", - подчеркнул председатель Госдумы.

"Что касается самой инициативы, тех форм и методов, что предлагаются, это надо обсуждать. Позицию, что нельзя во власть допускать лиц, ангажированных другими государствами, разделяем", - резюмировал он.