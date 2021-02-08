Путин заявил, что научные организации должны объединять усилия для достижения результатов

НОВО-ОГАРЕВО, 8 февраля. /ТАСС/. Российские организации, которые проводят научные исследования, должны объединять усилия для достижения конечного результата, а не "растаскивать все по мелким квартиркам". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая в понедельник заседание Совета по науке и образованию.

Во время мероприятия глава государства по видеосвязи принял участие в выводе на энергетический режим работы самого мощного в мире исследовательского реактора - он находится в Петербургском институте ядерной физики (ПИЯФ) им. Б. П. Константинова, входящем в состав национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт".

Обращаясь к президенту НИЦ "Курчатовский институт" Михаилу Ковальчуку, Путин отметил: "Я вижу, что рядом с вами [находится глава Росатома] Алексей Евгеньевич Лихачев". "Мне очень приятно, что вы с ним сегодня не пикируетесь и не считаете, что они у вас что-то там утащили по-тихому", - добавил глава государства.

Путин заметил, что обратил на это внимание, поскольку планирует обсудить данный вопрос на заседании совета. "У нас есть определенные проблемы, связанные с тем, чтобы объединять усилия для достижения конечного результата, а не растаскивать все по "мелким квартиркам", - указал президент. "Хотя у вас, конечно, не мелкая квартирка, это понятно", - пошутил он.

Проект реактора ПИК с компактной активной зоной и отражателем из тяжелой воды создавался в начале 1970-х. Планировалось, что он станет источником нейтронных пучков самой высокой интенсивности. Первый этап строительства реактора завершился успешно - к 1986 году работы были окончены на 70%. Но после аварии на Чернобыльской АЭС проект был принципиально переработан на предмет безопасности, была проведена новая экспертиза, продлившаяся до 1991 года. Разработанный проект модернизации реактора успешно прошел комплексные вневедомственные экспертизы, в том числе международную проверку. В последующие годы строительство было фактически заморожено, но когда ФГБУ "ПИЯФ" был включен в состав участников пилотного проекта по созданию НИЦ "Курчатовский институт", ситуация изменилась. После завершения сооружения пускового комплекса № 1 в феврале 2011 года был осуществлен физический пуск реактора на мощности до 100 Вт.

Кадры в науке

Путин также заявил, что отечественная наука по своему кадровому составу становится одной из самых молодых в мире.

Он отметил, что "значимым интегральным результатом усилий по развитию науки" стало повышение общественного авторитета, признания труда исследователя, рост престижа этой профессии среди молодежи. Согласно социологическим опросам, добавил Путин, поддержать решение своих детей заниматься наукой готовы уже почти две трети родителей, причем с 2016 года число таких семей увеличилось примерно вдвое.

"Что касается самих молодых людей, то каждый десятый студент в стране готов выбрать научную карьеру. Отечественная наука по своему кадровому составу действительно становится одной из самых молодых в мире, а совсем недавно мы переживали по поводу того, что она стареет. Ситуация меняется, при этом наша молодежь добивается значимых результатов в медицине, в генетике, квантовой физике, в других перспективных направлениях", - сказал президент.

Он обратил внимание, что в заседании совета принимают участие молодые ученые - лауреаты госпремии в области науки и инноваций за 2020 год. Путин перечислил заслуги каждого из них, отметив, что "эксперты оценивают их открытия как настоящий научный прорыв". "Ваш пример, работа ваших коллег показывает то, что у нас мощный кадровый потенциал для развития новых перспективных направлений науки, для продолжения лучших традиций великих научных школ, созданных еще в дореволюционное и в советское время", - указал глава государства, обращаясь к лауреатам.

Путин напомнил, что 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Он выразил надежду, что члены совета примут активное участие в мероприятиях в рамках Года науки, которые, по его словам, должны быть направлены не только на укрепление самой научной сферы. "Важна и широкая просветительская работа, чтобы граждане России больше узнали о повседневном научном поиске и достижения ученых, об их значимом вкладе в развитие страны", - уверен глава государства.