В Кремле рассказали о содержании телефонного разговора Нетаньяху и Путина

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону международную и региональную повестку дня, в том числе в контексте ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, прежде всего в контексте текущей ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

В Кремле уточнили, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.

Путин регулярно общается с Нетаньяху - в последние полгода такие беседы проходят почти ежемесячно. Так, в преддверии Нового года лидеры обменялись поздравлениями и рассмотрели актуальные вопросы российско-израильских отношений, подтвердив настрой на усиление сотрудничества. До этого, как сообщали в Кремле, Путин и Нетаньяху общались по телефону в ноябре, октябре и августе. Эти разговоры проходили по инициативе израильской стороны. Среди ключевых тем - сотрудничество в борьбе с пандемией и в других сферах, а также урегулирование на Ближнем Востоке.