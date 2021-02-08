Захарова: фундаментальные принципы устава ООН никогда не утратят актуальности

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Фундаментальные цели и принципы, сформулированные в уставе ООН, никогда не утратят своей актуальности. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, приветствуя участников торжественной церемонии открытия Х сессии Международной молодежной модели ООН.

Как напомнила дипломат, в прошлом году мир отмечал 75-летие со дня основания ООН. "За этот продолжительный срок ООН зарекомендовала себя в качестве универсального и эффективного механизма урегулирования конфликтов и споров, оказания помощи нуждающимся членам международного сообщества по широкому спектру гуманитарных, экономических, культурных и социальных вопросов, - подчеркнула она. - Убеждена, что, несмотря на попытки отдельных государств по размыванию ее определяющей роли в международных делах, фундаментальные цели и принципы, сформулированные в уставе ООН, никогда не утратят своей актуальности".

Захарова также дала высокую оценку молодежной модели ООН. "Ее формат хорошо известен подавляющему большинству профессиональных международников, - пояснила дипломат. - Именно в рамках таких мероприятий происходит знакомство молодого поколения со структурой, определившей мироустройство на многие десятилетия вперед".