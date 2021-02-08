Захарова: за деятельностью Навального стоят мощные силы и финансы Запада

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мощные зарубежные силы и финансы стоят за деятельностью Алексея Навального на территории РФ. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Если еще какое-то время назад нам всем рассказывали о том, что это исключительно внутренняя история и за ней не стоит никаких зарубежных сил, то на сегодняшний момент мы прекрасно видим, что это не так, что это очередное вранье. И силы, так сказать, мощные стоят, и финансы стоят, о чем говорит тот самый видеоролик, который был не так давно распространен: о том, как один из членов этих ячеек, аффилированных с Навальным, встречался с британским якобы дипломатом - на самом деле это был сотрудник, агент британских спецслужб - и обсуждал финансирование их деятельности на территории РФ", - сказала она.

При этом, продолжила Захарова, речь шла об огромных суммах, которые нужно, по замыслу всех структур Навального, вливать в их работу для раскачки ситуации в России. "Причем самое удивительное, отвратительное и невозможное, с точки зрения опять же западного менталитета, заключается в том, что они говорили о прямой агрессии в отношении российских банков. Вы представляете, что это такое: распространить порочащие материалы в отношении российских банков? Что должно быть выгодно банкам британским и британской финансовой системе? И на это обсуждалось выделение соответствующих сумм", - указала она.

Представитель МИД отметила, что теперь все это вскрылось за счет поддержки этой деятельности со стороны американских интернет-гигантов и интернет-платформ. "Посмотрите: хочешь - не хочешь, но тебе все время приходят уведомления на телефон "посмотрите такой-то ролик, связанный с деятельностью всех структур, которые связаны с Навальным, посмотрите материал Deutsche Welle на эту тему, посмотрите еще что-то". Это приходит даже мне - человеку, который на это не подписан", - добавила она.

По словам дипломата, вовлеченность американских интернет-платформ и интернет-монополий в поддержку незаконной деятельности на территории РФ колоссальная. Она напомнила, что об этом уже неоднократно говорилось. "Просто сегодня мы получили доказательства, весь мир получил доказательства того, как извне вмешиваются в наши внутренние дела по целому ряду направлений", - указала она.

Политика сдерживания

Отвечая на вопрос о том, чего стоит ждать в этой связи на внешнеполитическом треке и ожидаются ли новые антироссийские санкции, Захарова отметила: "Это надо спросить тех, кто вот эту всю концепцию со стороны Навального и его подельников придумал. О том, что они имеют в виду и идет ли речь опять же о лозунге "заграница нам поможет".

Захарова заметила, что ее часто спрашивают, почему она, комментируя ситуацию вокруг Навального, говорит все время о параллелях с Западом. "Так, собственно говоря, это не я начинаю. Это начинают как раз подельники, те люди, которые объединены какими-то едиными узами с Навальным. Ведь это же их концепция опоры на коллективный Запад, на некую международную поддержку их деятельности. Это же сегодня происходит такое саморазоблачение всей этой конструкции", - пояснила она.

Дипломат обратила внимание на "абсолютно изобличающее себя" заявление из штаба Навального об использовании внешнеполитической поддержки. "Нужно просто быть реалистами, смотреть правде не только в лицо, но и в глаза заглядывать и понимать, что за этим стоит. Что все это используется как инструмент западного давления и влияния на нашу страну - многолетнего, многоформатного, многопрофильного. Не оставляют они надежду на политику сдерживания в наш адрес", - подчеркнула представитель МИД.

При этом, продолжила Захарова, Россия не единственный реципиент подобной политики Запада. Среди них также Китай и многие другие страны. "Когда коллективный Запад, лидеры этого движения понимают, что более не тянут конкуренцию на правовой основе - на основе международного права, свободных рыночных отношений, свободной конкуренции - тут же применяется политика сдерживания", - добавила она.

Причем в основе этой политики лежат санкции, отметила Захарова. "Говорить о том, что мы в чем-то виноваты, невозможно, потому что что бы мы ни делали, как бы мы себя ни вели, все равно эта политика доминирует в умах западных стран", - заключила она.