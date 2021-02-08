Захарова: МИД России в своих аккаунтах не подчищает чужие мнения, как западные коллеги

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. МИД РФ в своих аккаунтах в различных социальных сетях не пытается модерировать мнение пользователей в отличие от коллег на Западе, которые "подчищают все капитально". Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Что касается точек зрения, то как раз в этом и ценность аккаунтов: они предоставляют возможность людям для дебатов, диспутов, для разговора, для обмена мнениями, для того чтобы поделиться какими-то интересными ссылками, иногда, может быть, и неинтересными, но представляющими другое мнение. Поэтому нет, мы никогда не модерировали и не собираемся модерировать точку зрения, мнение, в этом наше отличие от западных коллег, которые подчищают все капитально", - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем Захарова отметила, что модерация касается только того, что противоречит законодательству. "Мы стараемся модерировать по минимуму, и модерация основана только на исполнении законодательства. То есть это удаление контента явно экстремистского, противозаконного. Вот все то, что противоречит закону, требованиям закона, мы стараемся удалять и купировать", - пояснила она.

Дипломат напомнила, что на сайте министерства есть специальная рубрика с аккаунтами в социальных сетях. По ее словам, это настоящая разветвленная сеть аккаунтов, где представлены ссылки не только на профили в соцсетях Центрального аппарата МИД РФ, но и российских посольств, генеральных консульств, постоянных представительств России при международных организациях.

"Все еще зависит от страны, где наши загранучреждения находятся. Есть своя специфика, например в Китае, где свои социальные сети, где есть своя сформировавшаяся за последние годы традиция работы в соцсетях. Есть наши точки в Азии, Африке, Латинской Америке", - добавила официальный представитель.

Она отметила, что каждая точка работает по-своему, но существует и общее руководство к действию.

Защита информационных ресурсов

Захарова также сообщила, что Министерство иностранных дел усилило защиту своих информационных ресурсов от внешних угроз и кибератак.

"За последние годы мы укрепили, в том числе и в МИД, работу, которая связана с защитой наших информационных ресурсов. Но, естественно, МИД не единственный, кто этим занимается. У нас есть профильные ведомства", - отметила она.

По словам Захаровой, число кибератак на российские ресурсы находится на стабильно высоком уровне.

Ранее на Смоленской площади заявляли, что число кибератак на ресурсы МИД РФ исчисляется "тысячами в день".