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МИД РФ: ФРГ отказала России в опросе экспертов по делу Навального, исследовавших бутылки

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Германия отказалась сообщить российской стороне какие-либо сведения об экспертах в деле Алексея Навального, исследовавших бутылки из-под минеральной воды, на которых якобы были обнаружены следы отравляющего вещества. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Не было предоставлено и никаких данных о результатах токсикологического исследования следов яда, якобы обнаруженных на бутылках из-под минеральной воды, которые [сопровождавшая Навального] Марина Певчих вывезла из томской гостиницы в Берлин. Власти ФРГ также отказались сообщить какие-либо сведения об экспертах, исследовавших бутылки, и отказали в их опросе", - указала Захарова.

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