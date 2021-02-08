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Лавров заявил, что техсекретариат ОЗХО подыграл Германии в ситуации с Навальным

© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Техсекретариат ОЗХО откровенно подыграл Германии в ситуации вокруг Алексея Навального, предприняв непрозрачные процедуры оказания содействия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По утверждению германской стороны, Франция и Швеция подтвердили выводы Бундесвера [о формуле вещества, которым якобы был отравлен Навальный]. Откровенно подыграл этой линии и Технический секретариат ОЗХО, который предпринял непрозрачные процедуры оказания содействия Германии, а по итогам заявил о правоте выводов Берлина, Парижа и Стокгольма, но отказался обнародовать конкретную формулу вещества, якобы обнаруженного в биоматериалах пациента: мол, мы это делали по заказу немцев, вот к ним и обращайтесь. Немцы в свою очередь, а вслед за ними французы и шведы ничего не дают", - говорится в комментарии Лаврова, размещенном в понедельник на сайте МИД РФ.

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