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Лавров: спецслужбы ФРГ, вероятно, помогали Навальному при съемках фильма о "дворце"

Как отметил глава МИД РФ, в фильме Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Спецслужбы Германии, вероятно, помогали Алексею Навальному при съемках фильма о "дворце в Геленджике", МИД РФ обратился к Берлину за разъяснениями. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"В этом фильме Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как "личное дело Путина". Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ - скорее всего с их спецслужбами", - указал Лавров.

"Конкретный вопрос, на который мы хотели бы получить ответ, заключается в следующем: если в Германии так пекутся о праве Алексея Навального распоряжаться своими персональными данными, то каким образом досье из немецких архивов, касающееся, как утверждают авторы фильма, [президента России Владимира] Путина, могло быть передано для публичной презентации без его согласия? Мы обратились за разъяснениями на сей счет к МИД ФРГ, откуда нам через несколько дней сообщили, что допуск Навального к упомянутым архивным материалам был согласован соответствующим германским ведомством, а в самих переданных ему материалах "не было ничего секретного". Комментарии излишни", - добавил министр.

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