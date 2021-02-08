Захарова назвала необоснованными решения Польши, Германии и Швеции о высылке дипломатов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Решения Польши, Германии и Швеции о высылке российских дипломатов являются необоснованными и недружественными. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" .

"Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что действия российского МИД по отношению к дипломатам этих стран, напротив, были обоснованы и предприняты "с наличием фактов на руках". "Когда мы обосновывали свои решения, мы предоставили фактический материал. Мы сказали, что это не просто некий политический жест, а абсолютно обоснованное <...> решение", - пояснила официальный представитель МИД.

5 февраля в МИД РФ сообщили, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств Швеции, Польши и ФРГ в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ в тот же день, им был заявлен протест.

8 февраля в качестве ответной меры страны выслали российских дипломатов.