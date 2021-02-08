Захарова назвала наступлением на РФ онлайн-встречу стран Запада с российской оппозицией

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Онлайн-встреча представителей стран Запада с российскими оппозиционерами, которая прошла на базе постпредства Польши при ЕС, является продолжением агрессивного наступления на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"В Брюсселе [сегодня] постпредство Польши при ЕС провело онлайн-встречу с представителями так называемой российской оппозиции, речь идет о [Леониде] Волкове и [Владимире] Ашуркове <...> Там была не только Польша и не только страны ЕС, их было больше 20, подключились и США, и Британия. Вот, пожалуйста, что наши западные так называемые партнеры вытворяют и таким образом продолжают свое абсолютно незаконное, неправовое, агрессивное наступление на нас", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что Ашурков был запечатлен на распространенном недавно видеоролике, на котором было показано его обсуждение с представителем британских спецслужб вопросов "о финансировании ряда проектов, один из которых был нацелен на дискредитацию российской банковской системы в угоду или пользу британских банков". "Это череда саморазоблачений Запада", - резюмировала Захарова.