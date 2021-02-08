Посольство РФ в ФРГ выразило протест Берлину из-за высылки российского дипломата

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Посольство России рассматривает решение МИД ФРГ объявить сотрудника диппредставительства РФ персоной нон грата "в качестве безосновательного и недружественного шага". Об этом говорится в сообщении, которое распространило посольство в понедельник.

"8 февраля 2021 года представителю посольства России в Берлине была вручена нота Министерства иностранных дел ФРГ об объявлении одного из сотрудников дипмиссии persona non grata. Рассматриваем данное решение в качестве безосновательного и недружественного шага, не способствующего позитивному развитию российско-германских отношений, - говорится в сообщении. - Выражаем в связи с этим решительный протест".

"Сожалеем, что в последнее время Берлин все чаще прибегает к откровенно конфронтационным жестам в отношении России. На любые недружественные проявления будут и впредь даны адекватные и соразмерные ответы", - сообщили в посольстве.

5 февраля в МИД РФ сообщили, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января.

Германский МИД объявил об ответной мере в понедельник.