В МИД заявили, что аргументация высылки российских дипломатов из ЕС не выдерживает критики

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Попытки обосновать высылку российских дипломатов из Германии, Польши и Швеции принципом взаимности не выдерживают никакой критики. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Звезда".

"Аргументация, что это меры зеркальные, не выдерживает никакой критики. Дело в том, что представители учреждений этих трех стран были высланы из нашей страны в связи с их участием в деятельности, которая несовместима с дипломатическим статусом", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что российская сторона предоставила фото- и видеоматериалы, подтверждающие участие иностранных дипломатов в подобной деятельности.

Германия, Польша и Швеция объявили в понедельник персонами нон грата трех российских дипломатов, работающих в каждой из стран, в качестве ответной меры на высылку из РФ своих дипломатов, которые участвовали в несанкционированных акциях. Три страны объявили о своем решении одновременно. Российский МИД отреагировал на данный шаг, назвав его необоснованным и недружественным.