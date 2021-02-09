Комитет Думы одобрил снятие возрастных ограничений для назначаемых президентом госслужащих

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления во вторник рекомендовал палате принять в первом чтении президентский законопроект, снимающий возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства.

"На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет", - говорится в тексте.

Как отмечается в пояснительной записке, действующей редакцией закона о государственной гражданской службе установлен предельный возраст пребывания на ней - 65 лет. При этом гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на госслужбе и замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет. "Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста", - указывается в сопроводительных материалах.

В связи с этим законопроектом предусмотрено, что "в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы" возрастное ограничение не применяется для госслужащих, "замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации".

Законопроект получил поддержку правительства РФ. Правовое управление Госдумы также не имеет замечаний к документу .