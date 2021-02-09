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Захарова назвала предательством России обсуждение сторонниками Навального санкций

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что для западных стран поддержка Алексея Навального - это возможность реализовать концепцию сдерживания Москвы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Сергей Бобылев/ТАСС
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Обсуждение сторонниками Алексея Навального с ЕС и США введения санкций против России можно назвать предательством страны. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Вести ФМ".

"Это банально и пошло. Для нашей страны это история с однозначной квалификацией - <...> что касается морально этической оценки, так это и есть предательство", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что для западных стран поддержка Навального - это возможность реализовать концепцию сдерживания Москвы. Она напомнила, что во всех доктринальных документах НАТО Россия обозначена как противник. "Они используют различные способы оказания влияния на нашу страну, и вот это точка входа - это инструмент, который они используют", - указала дипломат.

Ранее Захарова отметила, что в понедельник постпредство Польши при ЕС провело онлайн-встречу с представителями российской оппозиции, в которой приняли участие не только государства - члены ЕС, но и представители таких стран, как США и Великобритания.

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РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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