Захарова: планы ЕС использовать визит Борреля для публичной порки России провалились

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Евросоюз планировал устроить из визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву публичную порку России, но сделать это не получилось. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Вести ФМ".

"Я вам раскрою секрет, тайну о наших западных партнерах: когда у них не получается порка, у них начинается истерика, - отметила Захарова. - Задача была [в ходе визита Борреля] провести вот эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали. То есть такой каскад: и про митинги поговорить, и про журналистов поговорить, и [ситуацию вокруг Алексея] Навального сделать главной темой. Вот все в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси. Не получилось".

По ее словам, планы западных партнеров не увенчались успехом, потому что российская сторона "предложила обсудить реальные вопросы: от проблем до перспектив развития, которые стоят на повестке дня". "Собственно говоря, весь набор тем для обсуждения был представлен. И самое интересное, что это обсуждение и состоялось", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее в интервью ТАСС Захарова указала, что заявление Борреля о визите в Москву, которое он опубликовал в блоге по возвращении в Брюссель, противоречит позиции, озвученной им же 5 февраля на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым. По ее словам, это указывает на то, что кто-то диктует ЕС, как вести себя с РФ.

Боррель был в России с визитом с 4 по 6 февраля. 5 февраля состоялась его встреча с Лавровым. Тогда глава европейской дипломатии отметил, что Евросоюз и Россия провели "открытый и честный" диалог по всем вопросам двусторонних и международных отношений, включая борьбу с пандемией и глобальным изменением климата, восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, разногласия по Украине, поддержку Брюсселем Навального и высылку из РФ западных дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях протеста.