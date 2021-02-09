Миронов сообщил, что встреча лидеров думских фракций с президентом планируется 17 февраля

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Встреча руководителей фракций в Госдуме с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции запланирована на 17 февраля. Об этом во вторник сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Планируется встреча в режиме видеоконференции на 17 февраля. Мне это известно от Администрации президента", - сказал Миронов, отвечая на вопрос ТАСС.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь проинформировал журналистов, что встреча состоится на следующей неделе.

В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что встреча состоится "достаточно скоро" и Кремль сообщит о точной дате, но не будет ее заблаговременно анонсировать.

Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) заявил, что встреча Путина с руководителями фракций нижней палаты может состояться 18 февраля.