Финалистам конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций" могут предложить работу в комитете Думы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Финалист конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций" сможет устроиться на работу в аппарат комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн во вторник на пресс-брифинге конкурса.

"Мы сейчас, обсуждая перед нашим брифингом дальнейшие планы и пути, предложили, чтобы среди других номинаций и опций для финалистов этого конкурса была и такая, как стать помощником депутата Госдумы профильного ИТ-комитета. <…> И для самых лучших, безусловно, может быть, самых и самых, мы посмотрим возможность и трудоустройства в аппарат комитета с тем, чтобы у человека была возможность влиять впрямую на формирование законодательства по цифровой среде", - заявил он.

Также Хинштейн отметил, что конкурс должен помочь найти людей, разбирающихся в сфере информационных коммуникаций. "Как мы понимаем, все-таки это конкурс не для специалистов ИТ-технологий, не для ИТ-менеджеров, а это конкурс по поиску людей, обладающих коммуникативными качествами. Это не обязательно должен быть тот человек, который достиг каких-то высот или профессионально занимается именно цифровой тематикой", - считает он.

По данным организаторов, в проекте могут принять участие специалисты в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры, аналитики, эксперты цифровых информационных продуктов, руководители цифровых проектов и медиапродюсеры. Заявки могут подать граждане РФ в возрасте от 18 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование (в том числе незаконченное) и профильный опыт работы. Зарегистрироваться можно на сайте лидерыинтернета.рф. до 23:59 мск 26 февраля.

Победители получат возможность трудоустройства в том числе в АНО "Диалог" и пресс-службы региональных органов исполнительной власти, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также стать участником образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций на базе мастерской управления "Сенеж" - первой ступени "Высшей школы интернет-коммуникаций".