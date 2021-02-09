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Захарова заявила, что Гаага закрыла глаза на "прегрешения Киева" по делу MH17

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Отказ правительства Нидерландов от расследования по факту незакрытия воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения малайзийского "Боинга" в 2014 году свидетельствует о желании Гааги снять всю ответственность с официального Киева. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"На днях правительство Нидерландов отчиталось о завершении исследования ключевого, на наш взгляд, аспекта дела о крушении рейса МН17 - роли киевских властей в авиакатастрофе малайзийского "Боинга". <...> Явно неудобная для нидерландского правительства эпопея с ответственностью Украины заканчивается так, как и хотелось бы официальной Гааге, закрывающей глаза на все прегрешения своих подопечных в Киеве", - отметила она.

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