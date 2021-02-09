Песков: призывы ФБК к США и ЕС ввести санкции против россиян де-юре не являются госизменой

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Обращение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) к властям Евросоюза и США с призывом ввести санкции против ряда россиян де-юре не является преступным деянием. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Де-юре нет, [это не измена Родине], де-юре это не является каким-то противоправным поступком", - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли расценивать подобные призывы как государственную измену.

При этом Песков подчеркнул, что "де-факто вполне очевидно отношение подавляющего большинства наших сограждан вот к таким действиям неких россиян". "Вы, наверное, имеете в виду обращение ФБК. Они то Байдену писали, то в Брюссель. Они теперь пишут и требуют против наших сограждан ввести санкции.То есть де-факто эмоциональное отношение к этому абсолютно однозначное. Наверное, не стоит его описывать", - уточнил представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь российского президента напомнил, что "в парламенте была озвучена инициатива приравнять подобные действия к преступным деяниям". Он отказался дать свою личную оценку к предложению депутатов. "Моя личная позиция здесь не играет никакого значения. Я государственный служащий, и моя личная точка зрения абсолютно не важна. Но совершенно очевидно, что востребованность таких инициатив есть. Очевидно, что такая инициатива будет пользоваться большой поддержкой", - добавил Песков.

Ранее ФБК направил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю письма с просьбой ввести санкции в отношении ряда россиян из окружения президента РФ Владимира Путина. Кроме того, 29 января исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков опубликовал текст письма к американскому лидеру Джо Байдену с призывом ввести санкции против ряда российских бизнесменов и политиков.

8 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета Думы поручил главе комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву проработать вопрос об уголовной ответственности за действия, направленные на введение санкций, наносящих ущерб гражданам и экономике страны.