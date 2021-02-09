Песков: с митингующими 14 февраля в кошки-мышки играть не станут, но за нарушения накажут

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Виновные в нарушении закона при проведении очередных несогласованных акций будут привлечены к ответственности. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы провести 14 февраля акции протеста путем выхода во дворы домов.

Представитель Кремля затруднился сказать, будет ли это расцениваться как призыв к несанкционированным акциям.

"В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности", - подчеркнул Песков.