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Путин внес в Госдуму устав Международной организации по миграции

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник внес на рассмотрение Госдумы устав Международной организации по миграции (МОМ). Текст опубликован в думской электронной базе.

"Вступление в MOM оформляется, наряду с прочими условиями, принятием вступающим государством устава Международной организации по миграции", - говорится в пояснительной записке. Решение о принятии устава должно быть принято в форме федерального закона.

В августе прошлого года глава государства поручил оформить членство России в МОМ. Также Путин поручил МВД, МИД, Минздраву и Минтруду России "обеспечить эффективное участие РФ в работе" этой международной организации с учетом национальных интересов страны.

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