В Кремле пока не получали реакцию правозащитников на петицию о митингах

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. В Кремле знают о петиции, авторы которой в том числе призвали привести законодательство о митингах в соответствие с конституцией и отпустить задержанных на последних уличных акциях, однако еще не знакомились с ее текстом. При этом реакции от законодателей или правозащитников на эту инициативу пока не поступало, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что в Кремле знают о таком обращении, но "пока не видели текст". При этом Песков отметил, что инициатива является новой, и не стал давать ей оценку. "Эта петиция, наверное, обращена и к законодателям, и к правозащитникам, - указал он. - Пока никаких реакций я ни от кого не видел, не слышал".

В ответ на вопрос о том, может ли обращение вызвать общественный резонанс, представитель Кремля заметил: "Это зависит от того, насколько эта точка зрения получит поддержку". Он добавил, что "петиция есть, естественно, все ее видят; средства массовой информации публикуют об этом сообщения".

"Поэтому, конечно, так или иначе она привлечет внимание. Я не знаю, какое будет мнение у правозащитников на этот счет, какое будет мнение у Общественной палаты, у политических партий, - пояснил Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции и со стороны Кремля. - Все зависит от того, собственно, насколько это будет или поддержано, или эта точка зрения не будет разделяться. Здесь могут иметь место разные мнения".