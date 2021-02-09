Захарова: силы НАТО инструктируют соратников Навального по ведению подрывной работы в РФ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Соратники Алексея Навального получают инструкции по ведению подрывной деятельности в России из стран НАТО, этим обуславливается перемена их тактики по организации протестов в стране. Об этом написала во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

"Все банально просто. 8 февраля 2021 года в постоянном представительстве Польши при ЕС в Брюсселе состоялась онлайн-встреча с [Леонидом] Волковым и [Владимиром] Ашурковым, в которой принимали участие страны ЕС, США, Британия. А по сути, это встреча стран НАТО. Натовцы проинструктировали "оппозицию", а на самом [деле] своих агентов влияния, как им дальше "хитрее" вести подрывную работу", - отметила дипломат.

По ее словам, это объясняет, почему решение не устраивать несанкционированные акции до весны, о котором сторонники Навального объявляли еще 4 февраля, ко вторнику изменилось на противоположное. "Слишком много денег, ресурсов было уже Западом инвестировано в эту историю, чтобы тянуть до весны. Они четко понимают: весной накаченная западниками информационная кампания сдуется. Больше жонглировать темой "химоружия", не предъявляя факты, они не могут - их приперли к стене. Поэтому идут ва-банк", - добавила официальный представитель МИД.

Свою публикацию она сопроводила фотографией из поста постпредства Польши в ЕС в Twitter, где запечатлены участники онлайн-встречи.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января, а 2 февраля после решения суда о замене Навальному условного наказания на реальное группы людей собрались в центре столицы и устроили несанкционированные митинги. Правоохранители во всех случаях предупреждали, что акции незаконны. Только в ходе акции в Москве 23 января были задержаны почти 2 тыс. человек.