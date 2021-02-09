Песков назвал неверной публикацию Reuters о выделении денег для "сглаживания недовольства"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикация агентства Reuters, которое со ссылкой на свои источники сообщило о подготовке мер соцподдержки на сумму около 500 млрд рублей для того, чтобы "сгладить недовольство населения", не соответствует действительности.

"Я вам заявляю: это [публикация Reuters] не соответствует действительности, это неверное сообщение агентства Reuters", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник.

Песков рассказал, что в понедельник Администрация президента РФ получила от агентства Reuters запрос, в котором указывалось, что изданию "стало известно, что там то ли 500, то ли 800 миллиардов, то ли триллион планируют выделить, чтобы купировать протесты". При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ, агентство выпустило публикацию "минут через 20", не дождавшись ответа на запрос.