Песков назвал глупостью введение санкций против сотрудников администрации президента

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Страны, вводящие санкции против руководства администрации президента России, совершают глупость, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом сам санкционный механизм он назвал обоюдоострым оружием, которое бьет по обеим сторонам.

"Вы знаете, что в своей санкционной истерике многие страны дошли до того, что объявили санкции против руководства администрации [президента России]. Конечно, это не чем иным, как глупостью назвать невозможно", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами во вторник. Таким образом он прокомментировал шутливый рассказ президента РФ Владимира Путина о том, что некоторые его знакомые обижаются на то, что, несмотря на близость к российскому лидеру, они до сих пор не внесены в санкционные списки.

"Что касается слов президента, вы понимаете, что это такая фигура речи. И действительно, многие шутят, - рассказал Песков. - Другие работники администрации часто шутят и говорят, что им даже неудобно, что когда такие "большие" люди [руководство администрации главы государства] находятся под санкциями, [самим] ходить не под какими-то ограничениями. Да, это шутки, это фигура речи". Он добавил, что, как показывает практика, "чаще всего это обоюдоострое оружие, которое бьет не только по интересам тех, против кого рестрикции применяются, но и по интересам тех, кто применяет эти рестрикции".

"Санкции не могут идти во благо. Санкции - это всегда плохо, - уверен Песков. - Другое дело, что живя под какими-то рестрикциями, незаконными абсолютно, мы получаем возможность мобилизовать наши внутренние ресурсы и сделать то, что, может быть, в обычных условиях мы делали бы гораздо дольше: наладить собственное производство, наладить собственные электронные системы, укрепить банковскую, финансовую инфраструктуру и т.д.".