Кремль негативно оценивает заявления Зюганова о задержании депутата-коммуниста Бондаренко

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Кремль негативно оценивает заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова о задержании в Саратове депутата-коммуниста Николая Бондаренко.

"Негативно (реагируют на такие заявления в Кремле), риторика достаточно агрессивная, которую нельзя приветствовать", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как ранее сообщал ряд СМИ, Зюганов, выступая в Госдуме резко высказался о задержании депутата Саратовской областной думы от компартии Николая Бондаренко, заявив, что власть "ошалела" от давления "грязной навальнятины", и пригрозил "поднять всю страну".

8 февраля суд оштрафовал депутата Саратовской областной думы на 20 тыс. рублей после участия в несанкционированном митинге 31 января.

Ранее депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин сообщил о задержании в Саратове сотрудниками полиции депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. В ГУ МВД области пояснили, что в отношении него составлен протокол по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")". Бондаренко заявил ТАСС, что действительно был на несанкционированном митинге, однако "находился там как депутат с целью не допустить перегибов и провокаций".