Посол РФ в Польше заявил, что речи о взаимной высылке послов России и стран ЕС пока нет

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Взаимная высылка послов России и стран Европы пока не обсуждается, но не исключено, что это может произойти в будущем. Об этом заявил во вторник посол РФ в Польше Сергей Андреев.

"Речи о взаимной высылке послов, насколько я знаю, в наших отношениях с европейскими странами пока не шло", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Давайте не будем зарекаться", - добавил при этом дипломат, отвечая на вопрос о том, может ли взаимная высылка послов РФ и стран ЕС произойти в дальнейшем.

Посол назвал нынешнее состояние отношений РФ и Европы кризисом. "Инициатива доведения наших отношений до кризисного состояния целиком на совести наших партнеров, - указал Андреев. - Польских - в двусторонних отношениях - и наших партнеров - стран Евросоюза".

Настроения среди польской политической элиты не свидетельствуют о готовности Польши к нормализации отношений с Россией, заявил Андреев.

"На данный момент в этом плане среди польских политических элит, как ныне правящих, так и находящихся в оппозиции, существует своего рода консенсус. Никаких признаков готовности к улучшению и нормализации отношений с Россией пока здесь не просматривается", - сказал он.

5 февраля в МИД России сообщили, что Москва объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломата, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств Швеции, Польши и ФРГ в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ, им был заявлен протест. 8 февраля в качестве ответной меры страны выслали российских дипломатов.

Германия, Польша и Швеция объявили в понедельник персонами нон грата трех российских дипломатов, работающих в каждой из стран, в качестве ответной меры на высылку из РФ своих дипломатов, которые участвовали в несанкционированных акциях. Три страны объявили о своем решении одновременно. Российский МИД отреагировал на данный шаг, назвав его необоснованным и недружественным.