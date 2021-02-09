Путин 10 февраля обсудит с кабмином институт банкротства и заслушает доклад Белоусова

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду совещание с членами правительства и заслушает доклад первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
"10 февраля президент России Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видеоконференции. Профильной темой станет совершенствование института банкротства. С докладом выступит [первый] заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что также будут рассмотрены актуальные вопросы текущей ситуации.