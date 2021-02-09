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Путин 10 февраля обсудит с кабмином институт банкротства и заслушает доклад Белоусова

Как сообщили в Кремле, также будут рассмотрены актуальные вопросы текущей ситуации

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду совещание с членами правительства и заслушает доклад первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"10 февраля президент России Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видеоконференции. Профильной темой станет совершенствование института банкротства. С докладом выступит [первый] заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что также будут рассмотрены актуальные вопросы текущей ситуации.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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