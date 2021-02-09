Патрушев проводит в Москве переговоры с главой парламента Ирана

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проводит во вторник в Москве переговоры с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. Об этом сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза.

"В Москве начались переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом", - говорится в сообщении.

Мохаммад Багер Галибаф прилетел в Москву в воскресенье и пробудет в столице до 9 февраля. Он возглавляет парламентскую делегацию, прибывшую по официальному приглашению председателя Госдумы Вячеслава Володина. По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, визит Галибафа может оказать значительный эффект на развитие отношений Москвы и Тегерана.