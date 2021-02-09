Лавров и Макей обсудили двустороннюю повестку и сотрудничество на международных площадках

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили во вторник по телефону двусторонние отношения Москвы и Минска и акцентировали недопустимость иностранного вмешательства во внутренние дела.

"Состоялось обсуждение текущих вопросов российско-белорусских отношений. Министры обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, условились продолжать тесное взаимодействие на многосторонних площадках. Была подчеркнута недопустимость иностранного вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - говорится в сообщении МИД РФ.