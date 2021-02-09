Антонов: РФ готова к переговорам о стратегической стабильности с новой администрацией США

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Россия готова к началу сложных переговоров по вопросам стратегической стабильности с новой американской администрацией во главе с президентом Джо Байденом. Об этом заявил во вторник в беседе с журналистами посол России в США Анатолий Антонов.

"С нашей стороны готовность к такому разговору есть. Это крайне важно и необходимо. Да и, думаю, востребовано не только в Москве, но и в Вашингтоне", - сказал дипломат, комментируя перспективы налаживания диалога по стратегической стабильности между правительством России и нынешней исполнительной ветвью власти США.

"Разговор будет очень сложным, очень обстоятельным. Достаточно много проблем накопилось за эти годы. По сути, с прежней администрацией [США] мы не могли установить контакт в течение трех с половиной лет", - отметил Антонов. Посол констатировал, что лишь на исходе срока полномочий предыдущего правительства США российским должностным лицам "удалось убедить [американских] коллег начать полноценный" разговор. "Но времени [тогда на выработку новых договоренностей] не хватило. Слишком огромные проблемы. Слишком большие расхождения в подходах различных государств к данной теме", - подчеркнул Антонов.

По его словам, Россия готова без раскачки начать диалог по стратегической стабильности с США, как только завершится процесс формирования новой вашингтонской администрации, ключевых кадровых назначений в ней. "Сейчас мы ждем, когда рассядутся новые назначенцы в Госдепартаменте, Белом доме. Как только появятся конкретные люди, мы, несомненно, продолжим этот разговор. По крайней мере хочу вам подтвердить нацеленность российской стороны на то, чтобы, не теряя ни одного дня, ни одного часа, продолжить этот разговор", - заверил посол.

"Нам бы очень хотелось, - указал российский дипломат, - уйти от той политики США, <...> разрушительной политики, которая была нацелена на слом всего комплекса, или, как мы говорим, архитектуры стратегической стабильности, состоящей из множества различных договоров". "Сегодня состоялись контакты между нашими президентами, поговорили два наших министра иностранных дел, и в центре этих бесед была проблема стратегической стабильности", - напомнил Антонов.

"Хочу подчеркнуть, что у нас нет времени спорить, нет времени ссориться. Настало время активных действий. Все на нас смотрят. Где бы я ни бывал, с какими политиками бы я ни встречался, ваш вопрос в центре - что будет дальше [в сфере стратегической стабильности]", - добавил посол России.