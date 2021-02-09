Захарова заявила, что не Россия, а депутаты Европарламента унижают Борреля

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Депутаты Европарламента сами унижают верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля после его визита в Москву. Об этом во вторник в эфире телеканала "Россия-24" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они [депутаты Европарламента] сами унижают Борреля, выдают его визит в Москву за непонятно что", - сказала дипломат, комментируя реакцию Запада на состоявшийся на прошлой неделе рабочий визит.

Захарова подчеркнула, что "Запад не предоставляет фактов по делу Навального, это уже замкнутый круг". "И вот теперь у них во всем виноват Боррель. До этого во всех проблемах был виноват [экс-президент США Дональд] Трамп", - добавила она.

Специальные слушания в Европарламенте, посвященные поездке Борреля в Москву 4-6 декабря, прошли во вторник. Большинство депутатов подвергли Борреля крайне жесткой критике. Его обвинили в самом факте поездки в Россию, в неудачном выборе времени визита, в недостаточно жесткой позиции в отношении России и, в частности, на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в поздней реакции на высылку европейских дипломатов за участие в несогласованных акциях.