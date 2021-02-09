Захарова предложила странам Запада ввести санкции против самих себя

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о случаях нарушения прав журналистов в западных странах на своей странице в социальной сети Facebook.

"Когда, наконец, они введут санкции в отношении самих себя?", - написала она и привела список почти 20 примеров притеснения представителей средств массовой информации.

В частности, она напомнила о невыдаче Министерством иностранных дел Франции аккредитации RT France, о нанесении травм журналистке агентства "Спутник" французской полицией во время разгона акции протеста "Желтых жилетов", о нерасследовании убийства журналистов на Украине, об аресте руководителя "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского, уголовном преследовании журналистов, сотрудничающих со "Спутником" и Baltnews в Латвии, о недопуске журналистов RT и "Спутника" на конференцию по свободе СМИ в Лондоне и других подобных случаях.