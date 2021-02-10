Совфед рассмотрит законы о конкуренции на Евро-2020 и предельном возрасте службы в УИС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит законы о предельном возрасте службы сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС), о налоговых льготах компаниям за курортное лечение сотрудников, о праве Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбуждать дела по недобросовестной конкуренции при осуществлении мероприятий Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Евро-2020 в короткие сроки.

В рамках "правительственного часа" перед сенаторами выступит руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, он расскажет о реализации мер налоговой политики, направленных на стимулирование экономического роста.

Срок службы сотрудников УИС

Закон, увеличивающий предельный возраст пребывания на службе сотрудников УИС, устанавливает следующие ограничения по возрасту: для сотрудника, имеющего специальное звание генерала внутренней службы РФ, генерал-полковника внутренней службы, генерал-лейтенанта внутренней службы или генерал-майора внутренней службы, - 65 лет (сейчас ограничение для генерал-полковников и генерал-лейтенантов - 60 лет); для сотрудника, имеющего специальное звание полковника внутренней службы, - 60 лет вместо нынешних 55. Новая возрастная планка для сотрудника, имеющего специальное звание майора внутренней службы или подполковника внутренней службы, составляет 55 лет.

Как сообщили ранее в Минюсте России, разработавшем инициативу, внесение таких изменений позволит сохранить на службе более 13 тыс. человек из высококвалифицированного личного состава, устранить дефицит кадров, а также исключить необходимость ежегодного освидетельствования на военно-врачебной комиссии сотрудников, проходящих службу сверх предельного возраста.

Конкуренция на Евро-2020

Также на заседании может быть одобрен закон, позволяющий ФАС в короткие сроки возбуждать дела по недобросовестной конкуренции при осуществлении мероприятий чемпионата Европы по футболу, который должен был состояться в 2020 году, но был перенесен на год из-за пандемии коронавируса.

Перечень действий, подпадающих под определение недобросовестной конкуренции, включает любые виды маркетинга (в том числе деятельности по реализации и (или) продвижению товаров, работ, услуг), призванных сформировать у потребителя представление об UEFA и (или) мероприятиях UEFA Евро-2020 посредством использования символики UEFA Евро-2020 и иным образом (без разрешения UEFA), а также введение в заблуждение, в том числе посредством создания ложного представления о причастности производителя товара и (или) рекламодателя к UEFA или мероприятиям UEFA Евро-2020 в качестве спонсора, партнера, помощника, соорганизатора, агента, лицензиата, официального поставщика товаров, работ, услуг либо в любом ином качестве.

По общему правилу, принятие антимонопольным органом решения о возбуждении дела о недобросовестной конкуренции не допускается без предварительного вынесения соответствующего предупреждения хозяйствующему субъекту и до завершения срока его выполнения. Как отметил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, закон вводит специальное правовое регулирование подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу, по которому нарушение коммерческих прав UEFA и недобросовестная конкуренция в данной сфере приведут к возбуждению административных дел, минуя стадию вынесения предварительного предупреждения. Речь, прежде всего, идет о незаконном использовании символики.

Льготы для работодателей

Сенаторы также рассмотрят закон, позволяющий предприятиям получить налоговые льготы при оплате своим сотрудникам санаторно-курортного лечения.

Законом предусматривается установление для работодателей права учитывать в составе расходов на оплату труда для целей налогообложения налогом на прибыль организаций расходы, понесенные на оплату услуг по организации санаторно-курортного лечения (включая расходы на проживание и питание), оказываемых в пользу работников и членов их семей в рамках договоров, заключенных непосредственно с санаторно-курортными организациями, а также расходы в виде сумм полной или частичной компенсации указанным лицам произведенных ими затрат на оплату услуг по санаторно-курортному лечению (включая расходы на проживание и питание).

Кроме того, законом предусматривается освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц доходов в виде стоимости оплаченных работодателем в пользу работников и членов их семей услуг санаторно-курортных организаций однократно в одном налоговом периоде.

Принятие и реализация закона будут способствовать расширению спроса на санаторно-курортное лечение и повысят доступность услуг санаторно-курортного лечения для более широкого круга граждан, говорится в пояснительной записке.