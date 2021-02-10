Лавров поблагодарил ветеранов дипслужбы за помощь в воспитании нового поколения дипломатов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил благодарность ветеранам дипломатической службы, которые продолжают способствовать продвижению интересов России и помогают воспитывать новое поколение отечественных дипломатов.

"Хотел бы адресовать отдельную благодарность нашим дорогим ветеранам. Огромное вам спасибо за то, что продолжаете помогать в продвижении интересов России, внося вклад в анализ мировых процессов, в воспитание нового поколения дипломатов, щедро делясь своим бесценным опытом", - говорится в поздравлении Лаврова по случаю Дня дипломатического работника.

Он отметил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин, также поздравляя российских дипломатов с профессиональным праздником, дали высокую оценку деятельности МИД. "Добрые слова в наш адрес содержатся и в посланиях руководителей Федерального Собрания, органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, представителей деловых, научных кругов", - добавил министр.

Лавров подчеркнул, что Россия на сегодняшний день является "одним из ключевых гарантов формирующегося более справедливого и демократичного многополярного мироустройства", а также продвигает объединительную повестку дня на международной арене. "Сейчас на повестке дня - дальнейшая работа над комплексным обустройством "евразийского дома", гармонизацией развивающихся на нашем континентальном пространстве интеграционных процессов. В фокусе самого пристального внимания остается упрочение общепризнанных международно-правовых основ межгосударственного общения, содействие политическому урегулированию кризисов и конфликтов, обеспечению стратегической стабильности", - сказал глава МИД РФ о направлениях работы дипведомства.

Он также заверил, что сотрудники министерства продолжат делать все необходимое для защиты прав и интересов российских граждан и соотечественников за рубежом", а также дипломатического сопровождения внешнеэкономической деятельности. "Доверие, которое нам оказывают, ко многому обязывает, требует от нас полной самоотдачи и высокого профессионализма. Перед дипломатической службой по-прежнему стоят ответственные задачи по формированию благоприятных внешних условий для поступательного социально-экономического развития России, поддержанию в мировых делах стратегического равновесия, безопасности и стабильности", - заключил Лавров.