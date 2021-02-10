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Пандемия COVID-19

Посол РФ в Лондоне заявил, что отношения между странами стабилизировались на низком уровне

Андрей Келин обратил внимание на отсутствие межгосударственного сотрудничества по теме разработки вакцин от коронавируса, хотя на уровне компаний взаимодействие ведется

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Отношения России и Великобритании за прошедший год стабилизировались на низком уровне, и признаков их улучшения не наблюдается. Такое мнение выразил во вторник в разговоре с российскими журналистами посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

"Не будем питать каких-то иллюзий - прошедший год не отличался какой-то активностью в дипломатии. Нам пришлось отменить практически все визиты, нам пришлось отменить даже такие вещи, как гастроли Большого театра и бизнес-форум. В целом должен сказать, что за последние несколько лет, особенно за 2020 год, отношения стабилизировались на низком уровне", - сообщил посол.

Он пояснил, что, хотя указанные мероприятия не состоялись из-за пандемии, надежд на скорое улучшение взаимоотношений Москвы и Лондона немного.

"Прошедший год не оправдал надежд на улучшение отношений на фоне пандемии. Здесь из нас продолжают рисовать образ врага, хотя мы открыты к самому доброжелательному сотрудничеству. И эта каждодневная рисовка образа врага, а мы перетерпели за этот год порядка десяти голословных обвинений, мешает налаживать сотрудничество, поскольку сначала об этих обвинениях пишут средства массовой информации, потом их воспроизводят в парламенте, затем частично их воспроизводят на официальном уровне в заявлениях. И пока я не вижу никаких признаков позитива во всем этом деле", - высказал мнение Келин в преддверии отмечаемого 10 февраля в России Дня дипломатического работника.

Надежда на улучшение двустороннего климата

Одновременно глава диппредставительства провел исторические параллели, выразив надежду на улучшение двустороннего климата.

"Мы работаем в сложившихся условиях: что можем, то и делаем. В российско-британских отношениях были разные периоды, сегодня не первый тяжелый этап - можно скатиться до истории еще до Крымских войн. И тогда пресса нас ругала, и потом пресса нас ругала", - напомнил Келин.

"Не нужно закрывать наши отношения с Великобританией - это два государства, которые всегда были, есть и будут. Они прошли через различные стадии отношений. За закатом всегда наступает рассвет", - сказал посол, отвечая на вопрос ТАСС.

Коронавирус - есть ли сотрудничество?

Келин обратил внимание на отсутствие межгосударственного сотрудничества по теме разработки вакцин от коронавируса, хотя на уровне компаний взаимодействие ведется.

"Что касается вакцин и взаимодействия по линии межгосударственных институтов или Минздравов, то такого взаимодействия не получилось, - признал дипломат. - Мы пытались с нашей стороны наладить его, предлагали обменяться образцами и запросили образцы [анализов] вакцинированных людей. Но, к сожалению, получили на это отказ".

"Великобритания сосредоточилась на двух вакцинах - американо-германского [консорциума] Pfizer - BioNTech и выпускающейся здесь англо-шведской компанией AstraZeneca. AstraZeneca имеет большие и давние интересы в России, она там работает, поэтому здесь проблем во взаимодействии по линии частных компаний, в том числе у нашего института имени Гамалеи, нет, - заметил посол. - Оно [сотрудничество] идет и сейчас, идут исследовательские работы, в том числе над тем, как усилить действенность вакцины от AstraZeneca, но пока результатов я не знаю. На межгосударственном уровне такого взаимодействия не было, но по линии российских и британских компаний оно развивается".

Планы на год

Келин также отметил, что в этом году планируется открыть памятник советским летчикам из Московской группы особого назначения (МАОН) в шотландском городе Эррол. Члены МАОН, участвовавшие в сражениях Великой Отечественной войны, в 1943 году прибыли в Шотландию на авиабазу Эррол для выполнения секретной миссии. Они должны были доставить в СССР партию бомбардировщиков Albemarle, переданных советским союзникам правительством Великобритании. Памятник из шокшинского малинового кварцита, которым облицована Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, был установлен в центре Эррола в ноябре прошлого года к 75-летию Победы.

Также в этом году планируется открыть военный памятник в Эдинбурге и организовать большой праздничный концерт, посвященный Победе, сообщили в посольстве.

Теги
ВеликобританияРоссияПандемия COVID-19
Посол в Лондоне заявил, что Россия ожидает ввода новых санкций из-за ситуации с Навальным
Андрей Келин не сомневается, что Лондон повторит санкционные действия Брюсселя в отношении России
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