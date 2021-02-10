Посол РФ в Лондоне заявил, что отношения между странами стабилизировались на низком уровне

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Отношения России и Великобритании за прошедший год стабилизировались на низком уровне, и признаков их улучшения не наблюдается. Такое мнение выразил во вторник в разговоре с российскими журналистами посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

"Не будем питать каких-то иллюзий - прошедший год не отличался какой-то активностью в дипломатии. Нам пришлось отменить практически все визиты, нам пришлось отменить даже такие вещи, как гастроли Большого театра и бизнес-форум. В целом должен сказать, что за последние несколько лет, особенно за 2020 год, отношения стабилизировались на низком уровне", - сообщил посол.

Он пояснил, что, хотя указанные мероприятия не состоялись из-за пандемии, надежд на скорое улучшение взаимоотношений Москвы и Лондона немного.

"Прошедший год не оправдал надежд на улучшение отношений на фоне пандемии. Здесь из нас продолжают рисовать образ врага, хотя мы открыты к самому доброжелательному сотрудничеству. И эта каждодневная рисовка образа врага, а мы перетерпели за этот год порядка десяти голословных обвинений, мешает налаживать сотрудничество, поскольку сначала об этих обвинениях пишут средства массовой информации, потом их воспроизводят в парламенте, затем частично их воспроизводят на официальном уровне в заявлениях. И пока я не вижу никаких признаков позитива во всем этом деле", - высказал мнение Келин в преддверии отмечаемого 10 февраля в России Дня дипломатического работника.

Надежда на улучшение двустороннего климата

Одновременно глава диппредставительства провел исторические параллели, выразив надежду на улучшение двустороннего климата.

"Мы работаем в сложившихся условиях: что можем, то и делаем. В российско-британских отношениях были разные периоды, сегодня не первый тяжелый этап - можно скатиться до истории еще до Крымских войн. И тогда пресса нас ругала, и потом пресса нас ругала", - напомнил Келин.

"Не нужно закрывать наши отношения с Великобританией - это два государства, которые всегда были, есть и будут. Они прошли через различные стадии отношений. За закатом всегда наступает рассвет", - сказал посол, отвечая на вопрос ТАСС.

Коронавирус - есть ли сотрудничество?

Келин обратил внимание на отсутствие межгосударственного сотрудничества по теме разработки вакцин от коронавируса, хотя на уровне компаний взаимодействие ведется.

"Что касается вакцин и взаимодействия по линии межгосударственных институтов или Минздравов, то такого взаимодействия не получилось, - признал дипломат. - Мы пытались с нашей стороны наладить его, предлагали обменяться образцами и запросили образцы [анализов] вакцинированных людей. Но, к сожалению, получили на это отказ".

"Великобритания сосредоточилась на двух вакцинах - американо-германского [консорциума] Pfizer - BioNTech и выпускающейся здесь англо-шведской компанией AstraZeneca. AstraZeneca имеет большие и давние интересы в России, она там работает, поэтому здесь проблем во взаимодействии по линии частных компаний, в том числе у нашего института имени Гамалеи, нет, - заметил посол. - Оно [сотрудничество] идет и сейчас, идут исследовательские работы, в том числе над тем, как усилить действенность вакцины от AstraZeneca, но пока результатов я не знаю. На межгосударственном уровне такого взаимодействия не было, но по линии российских и британских компаний оно развивается".

Планы на год

Келин также отметил, что в этом году планируется открыть памятник советским летчикам из Московской группы особого назначения (МАОН) в шотландском городе Эррол. Члены МАОН, участвовавшие в сражениях Великой Отечественной войны, в 1943 году прибыли в Шотландию на авиабазу Эррол для выполнения секретной миссии. Они должны были доставить в СССР партию бомбардировщиков Albemarle, переданных советским союзникам правительством Великобритании. Памятник из шокшинского малинового кварцита, которым облицована Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, был установлен в центре Эррола в ноябре прошлого года к 75-летию Победы.

Также в этом году планируется открыть военный памятник в Эдинбурге и организовать большой праздничный концерт, посвященный Победе, сообщили в посольстве.