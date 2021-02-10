Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны

ВЛАДИВОСТОК, 10 февраля. /ТАСС/. Генконсульство США во Владивостоке может быть закрыто к середине весны, сообщил представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец.

"Это [закрытие Генерального консульства США во Владивостоке] одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года. От себя лично в данной связи могу только выразить надежду на то, что администрация нового президента США его пересмотрит, тем более, что данное решение идет в разрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами", - сказал Броварец, которого цитирует пресс-служба правительства Приморья.

В декабре 2020 года американский госсекретарь Майкл Помпео принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге.