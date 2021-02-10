Посол РФ обсудил ситуацию вокруг кипрского урегулирования с главой миссии ООН на острове

НИКОСИЯ, 10 февраля. /ТАСС/. Тема кипрского урегулирования в контексте намеченного на март саммита по решению проблемы разделенного острова стала предметом обсуждения на состоявшейся во вторник встрече посла Российской Федерации в Никосии Станислава Осадчего со специальным представителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций на Кипре и главой дислоцированных на острове миротворческих сил ООН Элизабет Спехар. Об этом сообщило в Facebook российское дипломатическое представительство.

"Стороны обсудили текущую ситуацию вокруг кипрского урегулирования в свете планируемой неформальной конференции в формате "5+1", - говорится в сообщении российского посольства.

Еще в ноябре прошлого года Осадчий заявлял, что Москва приветствует инициативу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по созыву неформальной встречи в этом формате с участием лидеров греческой и турецкой общин острова, глав МИД трех держав - гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра (Великобритании, Греции и Турции), а также самого генсека ООН.

Тогда посол РФ выразил надежду, что эта встреча "позволит выйти на возобновление субстантивного и нацеленного на достижение конкретного результата переговорного процесса". Российский дипломат также заявил о своей убежденности в том, что альтернативы диалогу не существует, но при этом признал, что "в условиях, когда у сторон имеются серьезные расхождения относительно видения будущего острова, сложно ожидать немедленного прорыва в кипрском урегулировании".

Место и дата проведения саммита до сих пор не определены: изначально планировалось, что он состоится в первую неделю марта в поместье Гринтри в деревне Манхассет к востоку от Нью-Йорка. Однако на прошлой неделе кипрские СМИ стали сообщать о возможности переноса встречи в один из европейских городов, в частности в Женеву, из-за неблагоприятной эпидемической ситуации в США. 9 февраля Кипрское информационное агентство сообщило со ссылкой на неназванных дипломатов, что официальная Никосия находится в ожидании того, что ее "в любое время" могут известить о новых датах саммита.